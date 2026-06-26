Разкриха пропуски в обезопасяването на столичен комплекс, след падането на дете в шахта

Столична община направи проверка след като дете падна в шахта в столичния комплекс "Червено знаме". Установени е изключително лошо техническо състояние на спортния комплекс „Червено знаме" и наличие на множество опасни условия, които създават непосредствен риск за живота и здравето на гражданите

Случаят е от 24 юни, когато 12-годишно момиче получава охлузвания на крака и в лумбалната област след падане в шахта в района на комплекс „Червено знаме" в столицата. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Детето играело с връстници, когато пропаднало в шахтата от височина около 5-6 метра. В съоръжението нямало вода.

От Спешна помощ съобщиха, че медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област. Детето беше транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов" за обстоен медицински преглед.

В резултат на инцидента Столична община задейства незабавни координирани действия на всички компетентни институции с цел ограничаване на риска за гражданите и предотвратяване на нови инциденти, съобщават от общината.

Проверката, извършена на 25 юни 2026 г., е установила изключително лошо техническо състояние на спортния комплекс „Червено знаме" и наличие на множество опасни условия, които създават непосредствен риск за живота и здравето на гражданите.

Констатирани са компрометирана и частично липсваща ограда, която позволява свободен и нерегламентиран достъп до територията на обекта, както и редица необезопасени съоръжения и рискови зони в рамките на комплекса. Според инспекторите това създава предпоставки за тежки инциденти при преминаване или пребиваване в района.

Установени са и значителни количества натрупани отпадъци, които не само влошават общото състояние на обекта, но и създават реална опасност от възникване на пожари и други инциденти. Наред с това са констатирани разрушени фасади и сериозно компрометирани конструктивни елементи на сградите в комплекса.

Проверката е показала още липсващи елементи от сградните инсталации, което допълнително увеличава риска от злополуки и подчертава дългогодишното занемаряване на терена. Според експертната оценка състоянието на обекта налага спешни мерки за ограничаване на достъпа и цялостно обезопасяване.

дствено след подадения сигнал екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция" към Столична община са обезопасили мястото на инцидента, като е предприето временно ограничаване на достъпа до опасната шахта. Паралелно с това Направление „Градско планиране и развитие" (НГПР, бивша НАГ) е извършило комплексна проверка на територията на обекта, с цел установяване на реалното му състояние и необходимите последващи мерки.

По време на проверката инспекторите са установили и присъствие на други непълнолетни лица на територията на опасния имот, като те са били незабавно изведени от мястото и предадени на техните родители.

След анализа на ситуацията Столична община е ангажирала всички институции с отношение към собствеността и управлението на терена. Сред тях са собственикът на имота – Министерството на младежта и спорта, както и Областният управител, дружеството „Сердика спортни имоти" ЕАД, Българската федерация по спортна акробатика и район „Слатина", с настояване за незабавни действия в рамките на техните законови правомощия за обезопасяване и ограничаване на достъпа до комплекса.

От Столична община подчертават, че безопасността на гражданите е безусловен приоритет. Макар спортният комплекс да е частна държавна собственост и да не е в пряката компетентност на общината, институцията е предприела спешни действия, тъй като е налице непосредствен риск за живота и здравето на хората.

В тази връзка общината е инициирала създаването на междуинституционална работна група, която да координира последващите действия между всички ангажирани страни и да изработи трайно решение за обезопасяване и бъдещо управление на терена. До окончателното решаване на проблема ще се прилагат засилени контролни мерки и ще се следи стриктно за недопускане на достъп до опасните зони.