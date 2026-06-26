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Николай Нанков: 1 млрд. по-малко приходи, 3 млрд. повече разходи в бюджет 2026

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Николай Нанков. Снимка: Архив

"1 млрд. по-малко предложени приходи в сравнение с проектобюджета на кабинета Желязков за 2026 г., който беше повод за общественото недоволство, с над 3 млрд повече са разходите. А как ще се борим със сивата икономика" - този въпрос зададе риторично бившият регионален министър Николай Нанков в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви, коментирайки проектобюджета за 2026 г. на "Прогресивна България"

"Договорите за мантинели, по които се работи в момента, са още от времето на служебния министър Иван Шишков", заяви още Нанков. През май, април и май катастрофите на пътя са с 30% повече тази година.

"Те в момента имат цялата власт, могат да направят правилните неща, но това означава да измязат от рамките на политическото говорене", каза още Нанков.

"Гражданският контрол дава по разумни предложения от държавата", коментира още Нанков.

Николай Нанков. Снимка: Архив

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