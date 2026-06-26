Военноморските сили унищожиха дрон край Кранево

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Спасителен кораб от Военноморска база – Варна е извършил проверка на безпилотен летателен апарат, открит на около 7 морски мили източно от село Кранево. Сигналът е подаден от Гранична полиция.

След огледа е взето решение дронът да бъде унищожен на място заради съмнения, че може да съдържа остатъчни взривни вещества и да представлява риск за безопасността.

Операцията е проведена по заповед на командира на Военноморските сили, със съгласието на началника на отбраната. От ВМС уточняват, че всички действия са извършени при строго спазване на мерките за безопасност.