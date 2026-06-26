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Военноморските сили унищожиха дрон край Кранево

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Военноморските сили унищожиха дрон край Кранево СНИМКА: ВМС

Спасителен кораб от Военноморска база – Варна е извършил проверка на безпилотен летателен апарат, открит на около 7 морски мили източно от село Кранево. Сигналът е подаден от Гранична полиция.

След огледа е взето решение дронът да бъде унищожен на място заради съмнения, че може да съдържа остатъчни взривни вещества и да представлява риск за безопасността.

Операцията е проведена по заповед на командира на Военноморските сили, със съгласието на началника на отбраната. От ВМС уточняват, че всички действия са извършени при строго спазване на мерките за безопасност. 

Военноморските сили унищожиха дрон край Кранево СНИМКА: ВМС

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