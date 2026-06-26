Разтопена на слънце играчка вкара 13-годишно дете в болница с изгаряния

Популярна играчка тип „скуиши" е изпратила 13-годишно момиче в Клиниката по изгаряния в „Пирогов", след като се е разтопила при оставяне на слънце и е причинила тежки наранявания по тялото му. Детето е било прието с изгаряния втора степен по ръцете и краката и му е била направена операция.

„Когато видях, че е по кожата на краката и ръцете, просто пред мен кожата изгоря и падна", разказа майката на пострадалото дете пред bTV.

По думите ѝ инцидентът е станал у дома, а след като забелязали пораженията, семейството реагирало веднага.

„Бяхме вкъщи, веднага реагира, влезе в банята почисти я с ледена вода...беше ужасно...качихме я в колата и в Пирогов. Всъщност най-много ме беше страх дали го е погълнала, защото много плачеше и пищеше. Гледах в очите й да не е попаднало", разказва майката на пострадалото дете.

Според разказа ѝ момичето е купило играчката от известна търговска верига. По-късно я е оставило на слънце, след което тя се е разтопила и при допир е причинила изгарянията. Майката допълва, че върху опаковката не е имало ясно обозначение какво съдържа продуктът и как се използва.