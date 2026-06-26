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Мъж се качи с колата си по стълбите до ресторант в карловското село Каравелово

Ваня Драганова

[email protected]

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Районният съд в Карлово

На слизане потроши метално колче, плати го, но дължи и глоба

Мъж се качи с колата си по стълбите до ресторант в карловското село Каравелово, пи една водка и почерпи всички в заведението. На слизане потегли по други стълби надолу и потроши едно от предпазните колчета на тротоара. Това е станало към 22 часа на 5 януари т. г.

Поведението му възмутило присъстващите, но от прокуратурата отказали да образуват досъдебно производство и насочили преписката към Районното на МВР в Карлово, за да бъде съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

Нарушителят платил счупеното колче и изразил съжаление за поведението си пред Районния съд в Карлово. Случаят е приключен с глоба от 127,82 евро - равностойността на 250 лв.  

Районният съд в Карлово

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