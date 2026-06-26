Катастрофа пак блокира кошмарния трафик към Гърция

Катастрофа пак блокира днешния кошмарен трафик по главен път Е-79. Преди минути на кръговото кръстовище на Кресна, на отбивката за магистрала "Струма" в посока Гърция, са се ударили сръбска лека кола и товарен автомобил, съобщават пътуващи шофьори. Движението в двете посоки отново е спряно.

Днес около 11 ч. в Кресненското дефиле валяк падна от платформа, а в него се удари джип. Това наложи движението през дефилето да бъде спряно за повече от 4 часа. След изтегляне на валяка, движението бе възстановено, но километричните колони от автомобили часове наред не можеха да се изтеглят. Сега новата катастрофа отново блокира трафика.