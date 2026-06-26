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Катастрофа пак блокира кошмарния трафик към Гърция

Тони Маскръчка

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Тапа по пътя за Гърция. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Алеко Трайков

Катастрофа пак блокира днешния кошмарен трафик по главен път Е-79. Преди минути на кръговото кръстовище на Кресна,  на отбивката за магистрала "Струма" в посока Гърция, са се ударили сръбска лека кола и товарен автомобил, съобщават пътуващи шофьори. Движението в двете посоки отново е спряно.

Днес около 11 ч. в Кресненското дефиле валяк падна от платформа, а в него се удари джип. Това наложи движението през дефилето да бъде спряно за повече от 4 часа. След изтегляне на валяка, движението бе възстановено,  но километричните колони от автомобили часове наред не можеха да се изтеглят. Сега новата катастрофа отново блокира трафика.

Тапа по пътя за Гърция. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Алеко Трайков

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