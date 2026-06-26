Почина пловдивският прокурор Дилян Пинчев

В последните месеци беше тежко болен

Почина обвинителят от Окръжна прокуратура - Пловдив, Дилян Пинчев. Тъжната вест съобщиха негови колеги с думите, че ще го запомнят като изключителен професионалист, ерудиран, коректен и добър човек. В последните месеци Пинчев беше тежко болен.

Дилян Пинчев беше прокурор по делото срещу известния като Жоро Милионера Георги Енев, който през юни 2012 г. измъкна от управлявания от него инкасо автомобил 1,5 млн. лв. на различни банки, подлъгвайки колегата си да слезе от колата, за да купи дюнери. Едно от последните дела на Пинчев беше убийството на полицейската съпруга в Първомай през 2025-а.

Погребението ще бъде утре в родния му Хасковски край.

Поклон пред паметта му!