ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият съветник на Тръмп се призна за виновен за ...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23120651 www.24chasa.bg

Почина пловдивският прокурор Дилян Пинчев

24 часа Пловдив онлайн

1080
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Прокурорът Дилян Пинчев

В последните месеци беше тежко болен

Почина обвинителят от Окръжна прокуратура - Пловдив, Дилян Пинчев. Тъжната вест съобщиха негови колеги с думите, че ще го запомнят като изключителен професионалист, ерудиран, коректен и добър човек. В последните месеци Пинчев беше тежко болен.

Дилян Пинчев беше прокурор по делото срещу известния като Жоро Милионера Георги Енев, който през юни 2012 г. измъкна от управлявания от него инкасо автомобил 1,5 млн. лв. на различни банки, подлъгвайки колегата си да слезе от колата, за да купи дюнери. Едно от последните дела на Пинчев беше убийството на полицейската съпруга в Първомай през 2025-а. 

Погребението ще бъде утре в родния му Хасковски край. 

Поклон пред паметта му!

Прокурорът Дилян Пинчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание