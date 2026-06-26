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Поредна катастрофа на пътя за Гърция, кола се блъсна челно в камион

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Поредна катастрофа на пътя за Гърция, кола се блъсна челно в камион КАДЪР: Фейсбук/Кристина Лялева

Катастрофа пак блокира днешния кошмарен трафик на граничният контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон. Кола се е ударила челно в камион, според видео във фейсбук групата "Кулата-Промахон / Προμαχωνας -Κουλατα". 

Вижда се, че на място е пристигнала полиция. Към момента няма официални данни за пострадали, нито какви са причините за катастрофата. 

По-рано стана и друга катастрофа. На кръговото кръстовище на Кресна, на отбивката за магистрала "Струма" в посока Гърция, са се ударили сръбска и молдовска кола, съобщават пътуващи шофьори. Движението в двете посоки отново е спряно.

Днес около 11 ч. в Кресненското дефиле валяк падна от платформа, а в него се удари джип. Това наложи движението през дефилето да бъде спряно за повече от 4 часа. След изтегляне на валяка, движението бе възстановено, но километричните колони от автомобили часове наред не можеха да се изтеглят. Сега новата катастрофа отново блокира трафика.

Поредна катастрофа на пътя за Гърция, кола се блъсна челно в камион КАДЪР: Фейсбук/Кристина Лялева

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