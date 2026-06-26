Поредна катастрофа на пътя за Гърция, кола се блъсна челно в камион

Катастрофа пак блокира днешния кошмарен трафик на граничният контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон. Кола се е ударила челно в камион, според видео във фейсбук групата "Кулата-Промахон / Προμαχωνας -Κουλατα".

Вижда се, че на място е пристигнала полиция. Към момента няма официални данни за пострадали, нито какви са причините за катастрофата.

По-рано стана и друга катастрофа. На кръговото кръстовище на Кресна, на отбивката за магистрала "Струма" в посока Гърция, са се ударили сръбска и молдовска кола, съобщават пътуващи шофьори. Движението в двете посоки отново е спряно.

Днес около 11 ч. в Кресненското дефиле валяк падна от платформа, а в него се удари джип. Това наложи движението през дефилето да бъде спряно за повече от 4 часа. След изтегляне на валяка, движението бе възстановено, но километричните колони от автомобили часове наред не можеха да се изтеглят. Сега новата катастрофа отново блокира трафика.