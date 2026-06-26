Баща на дете от „Славия” за тежката катастрофа: Гледахме как вадят треньора от премазаната кола

Гледахме как вадят ранения треньор от премазания автомобил. Това разказа баща на друго момче от школата на „Славия". Той говори за миговете от трагедията на магистрала „Тракия", при която загинаха две деца на 9 години. Като част от групата, която пътувала към турнира в Албена, те са били непосредствено зад ударения автомобил. Така, буквално на секунди от катастрофата, те стават свидетели на ужаса.

Броени минути преди жестокия удар, всички деца от клуба играели заедно по време на почивка по пътя, разказва мъжът. Той иска да остане анонимен, за да не го види детето му, което все още не знае цялата истина за случилото се.

„Загубихме две деца на България, на всички. Те бяха прекрасни хора и талантливи футболисти. Нашето дете стана свидетел на част от нещата. Все още не осъзнава, но той видя, когато треньорът му беше изваден от колата и оттогава само това му в главата. Пита как е тренерът, ще се оправи ли. Още не знае за съотборниците си. Синът ми видя всичко от много близо... Страхуваме се за детето си", споделя бащата пред NOVA.

„Видяхме как шофьорът на тира слиза, изтича до колата, видя какво става. Докато и ние вървяхме натам, каза само: „Убих хората, убих хората! Гръмна ми гумата, камионът стана неуправляем, не можех да го удържа". Това, което се случва по пътищата, е безумие! Виновни сме абсолютни всички ние. Само ние можем да спасим бъдещето на България, което е в децата ни", казва още свидетелят на трагедията.

В онези мигове от другата страна на магистралата е Веселин. Той кара на секунди след камиона, който минава в насрещното и помита колата с жертвите.

„Видях тира, който се беше сгънал, беше размазан, течеше нафта от резервоара, акумулаторът беше излетял, имаше пушек и антифриз. В този момент не знаех, че има ударена кола. Тръгнах да обикалям и видях, че шофьорът на камиона беше слязъл. После видях и колата – беше в ужасяващо състояние", разказва очевидецът.

Той веднага подава сигнал на телефон 112. Тръгва към пометения автомобил, за да помогне, но друг човек го спира с думите: „Недей да ходиш, момче, нищо не можеш да направиш. Недей да гледаш, много е зле положението".

Минути по-късно Веселин опитва да спре непознато момиче да стигне до мястото. „То тичаше между колите и викаше: „Тренер, тренер, къде е треньорът?" Аз се опитах да я спра да не стига до колата, но не успях. Тя отиде, видя за какво става въпрос и рухна. Погледът ѝ беше нещо, което на никого не пожелавам. Много, много тежко...", продължава разказа си Веселин.

Той има професионална шофьорска книжка. Направил е и снимки на катастрофиралия камион. Казва, че не е видял следи от гръмнала гума.

Разследването на катастрофата продължава. Основната версия е износване на гумите на камиона.

Катастрофата стана на 24 юни, когато камион навлезе в насрещното на АМ "Тракия" до ямболското село Зимница, премаза автомобил и уби 3-ма души в него.

Две от жертвите са 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия" (София), съобщиха от клуба. Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му. Те са настанени в болница в много тежко състояние. Загинал е и бащата на едното дете, който също е бил в колата.

"В пътен инцидент край Ямбол загинаха двама футболисти на "Славия", родени 2017 година, както и бащата на едно от момчетата. Треньорът от Академия Славия Иван Терзийски и съпругата му са приети в болница.

ПФК "Славия" изказва съболезнования на семействата на загиналите в инцидента, а Академията преустановява всякаква дейност до второ нареждане", заявиха от ПФК "Славия".

"С дълбока тъга научихме за трагичния пътен инцидент, при който загубиха живота си две деца от школата на "Славия", а техният треньор води тежка битка за живота си. Изказваме най-искрените си съболезнования към близките на загиналите деца, към ръководството, треньорите, съотборниците и цялата общност на ПФК Славия София! Поклон пред паметта на тези млади животи. Молим се за възстановяването на треньора Иван Терзийски и изпращаме сила и кураж на всички, засегнати от тази огромна трагедия", написаха от ФК "Септември".

Движението по магистралата беше блокирано за часове.

Камионът се е движил в посока София, но шофьорът е загубил контрол над тежката машина, разкъсал е мантинелата между платната и е навлязъл в насрещното, където е ударил челно леката кола с младите футболисти и треньора им. Според данни от първите минути предната лява гума на влекача се е спукала, а шофьорът не е успял да реагира. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Малките футболисти и бащата на едното от тях са загинали на място. Треньорът Терзийски и приятелката му са оцелели. Спешно е пристигнал медицински хеликоптер, който ги е откарал в болницата в Ямбол. Състоянието им е критично. Треньорът е с черепно-мозъчна травма и с реална опасност за живота. Приятелката му е в дълбока кома, с разкъсан черен дроб и много фрактури, оценени от лекарите като несъвместими с живота.