Жена загина при падане в шахта в двор между пловдивските села Скутаре и Рогош

Все още не е ясно дали се е подхлъзнала, или й е прилошало, няма данни за престъпление

Жена е починала, след като е паднала в необезопасена шахта в двора на къща между пловдивските села Скутаре и Рогош. Това се е случило вчера преди обяд.

От полицията и прокуратурата няма официална информация за случая, но според местните категорично не става дума за престъпление, а за нелеп инцидент. Все още не е ясно дали жената се е подхлъзнала, или й е прилошало. В шахтата е имало вода и тя се е удавила.

Загиналата е от село Калековец, на 45 години.