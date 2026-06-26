Изписаха от болница треньора, пострадал при катастрофата с три жертви на „Тракия”

Треньорът на децата, загинали в жестоката катастрофа с три жертви на „Тракия", е изписан от болница, съобщава NOVA.

Иван Терзийски пострада, след като тир помете колата, в която пътувал. При инцидента край село Зимница на място загинаха две 9-годишни момчета, футболисти от академията на „Славия" и бащата на едното от тях.

49-годишната съпруга на Терзийски остава в тежко състояние и с опасност за живота. В четвъртък тя беше транспортирана с въздушна линейка от болницата в Ямбол до Университетската болница „Св. Георги" в Пловдив.

Пациентката е настанена в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, която разполага с необходимото оборудване.

Катастрофата стана на 24 юни, когато камион навлезе в насрещното на АМ "Тракия" до ямболското село Зимница, премаза автомобил и уби 3-ма души в него.

Две от жертвите са 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия" (София), съобщиха от клуба. Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му. Те са настанени в болница в много тежко състояние. Загинал е и бащата на едното дете, който също е бил в колата.

"В пътен инцидент край Ямбол загинаха двама футболисти на "Славия", родени 2017 година, както и бащата на едно от момчетата. Треньорът от Академия Славия Иван Терзийски и съпругата му са приети в болница.

ПФК "Славия" изказва съболезнования на семействата на загиналите в инцидента, а Академията преустановява всякаква дейност до второ нареждане", заявиха от ПФК "Славия".

"С дълбока тъга научихме за трагичния пътен инцидент, при който загубиха живота си две деца от школата на "Славия", а техният треньор води тежка битка за живота си. Изказваме най-искрените си съболезнования към близките на загиналите деца, към ръководството, треньорите, съотборниците и цялата общност на ПФК Славия София! Поклон пред паметта на тези млади животи. Молим се за възстановяването на треньора Иван Терзийски и изпращаме сила и кураж на всички, засегнати от тази огромна трагедия", написаха от ФК "Септември".

Движението по магистралата беше блокирано за часове.

Камионът се е движил в посока София, но шофьорът е загубил контрол над тежката машина, разкъсал е мантинелата между платната и е навлязъл в насрещното, където е ударил челно леката кола с младите футболисти и треньора им. Според данни от първите минути предната лява гума на влекача се е спукала, а шофьорът не е успял да реагира. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Малките футболисти и бащата на едното от тях са загинали на място. Треньорът Терзийски и приятелката му са оцелели. Спешно е пристигнал медицински хеликоптер, който ги е откарал в болницата в Ямбол. Състоянието им е критично. Треньорът е с черепно-мозъчна травма и с реална опасност за живота. Приятелката му е в дълбока кома, с разкъсан черен дроб и много фрактури, оценени от лекарите като несъвместими с живота.