57-годишният, изнасилил малолетно момиче в Асеновград, работел като охранител до училището й

13-годишното дете било с умствена изостаналост, той го снимал по бельо и го заплашвал, че ще разпространи снимката

Служител на частна охранителна фирма бил 57-годишният мъж, блудствал многократно и изнасилил малолетно момиче в Асеновград. Един от обектите, които му били зачислени да пази, се намирал точно до училището на детето. Това е и причината пътищата им да се срещнат.

Както "24 часа" вече писа, мъжът получи 2 г. и 4 м. затвор при първоначален общ режим за няколко различни блудствени акта в периода от юли до септември м.г., като използвал заплахи. Оказва се, че при един от първите пъти, в които блудствал с момичето, той го снимал по бельо, след което казвал, че ако сподели с някой за случващото се, ще разпространи снимката. И то от страх мълчало.

Пострадалата била ученичка в 7. клас. Била по-затворена и имала малко приятели. Родителите ѝ били разведени и живеела с майка си и двамата си братя. От ранно детство момичето изпитвало затруднения с концентрацията, комуникацията и усвояването на нови знания, поради което в първи клас то било заведено на психиатър. Установена била лека умствена изостаналост, за което детето било освидетелствано и му било издадено ТЕЛК-ово решение.

Историята между седмокласничката и възрастния мъж започнала през юли 2025-а. На неустановена по делото дата тя и неин приятел отишли да играят в двора на училището. Видели преподавателки да отиват до гаражите зад сградата, за да пушат и решили да ги проследят. Докато наблюдавали тайно учителките, 57-годишният охранител забелязал децата и отишъл при тях. Заговорил ги на тема секс, показвал им порно на телефона си и в хода на разговора научил имената и годините им. Същия следобед момичето се върнало там със своя приятелка, мъжът спечелил доверието му и срещите им станали ежедневни.

Около 2 седмици след първата, детето останало само̀ с охранителя, който му признал, че го харесва и дълго време чакал да няма други покрай тях. Приканил пострадалата да се скрият зад едно дърво, бръкнал под блузата ѝ и започнал да я пипа по гърдите, след което и по гениталиите. Покрай тях обаче минал случаен минувач, което притеснило момичето, то казало, че бърза и си тръгнало.

На 19 юли детето отишло само̀ до гаражите. Охранителят този път не бил на работа и го поканил да дойде с него в апартамента на брат му, "за да му покаже нещо". Малолетната вече му имала доверие и тръгнала с него. Щом влезли в жилището, мъжът заключил вратата, завел момичето в спалнята и двамата легнали. Последвали различни действия от страна на 57-годишния, като в един момент детето било по корем, а той се търкал в него. В този момент направил снимката, която използвал, за да си гарантира мълчанието на пострадалата.

Срещите в апартамента продължили. Охранителят вкарвал момичето през задната врата на блока, за да ограничи възможността някой да го види. Мъжът събличал детето, опипвал го, карал го да го задоволява, да дефилира пред него по бельо докато той мастурбирал, а в единият от случаите "осъществил анален полов акт" с него. При един от случаите през септември блудствата били извършвани зад бус на улицата, като охранителят казал на ученичката, че искал да правят секс там, но тя успяла да му откаже с оправданието, че е не е безопасно място.

В един момент майката на момичето го попитала за необичайните му отсъствия от дома им, но отговорите я усъмнили. Затова организирала среща между тях двете, приятелят на дъщеря ѝ и неговата майка. Тогава научила, че момичето се среща със "сотаджия", с когото постоянно говорят на тема секс. Жената се изненадала и ограничила излизанията на дъщеря си. После отишла до училището, където заварила охранителя, успяла да разбере кои автомобили шофира и да ги снима.

Загрижена за случващото се с детето ѝ, на 12 ноември жената инициирала нова среща, този път с класната му ръководителка. Трите седнали в заведение, момичето се отпуснало и разказало всичко в детайли - от това как се е запознало с възрастния мъж през всички блудства. Още същата вечер майката отишла в Районното управление в града, а около 23 ч. охранителят бил арестуван.

В хода на делото са направени редица експертизи. При една от тях дори са установени следи от рани по тялото на момичето, за които се установило, че то само си е причинило с макетен нож.

Присъдата не е обжалвана пред Окръжния съд в Пловдив и вече е влязла в сила.