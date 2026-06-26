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Задържаха бившата полицайка Симона Радева, утре я карат в Сливенския затвор

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Симона Радева като служител на полицията

Бившата полицайка Симона Радева, която помагаше на Георги Семерджиев да се укрие след зверската катастрофа в София, в която той блъсна с колата си уби две момичета, е задържана. Предстои да бъде конвоирана до Сливенския затвор в събота, съобщава NOVA.

Радева беше осъдена окончателно на 3 години и половина затвор при първоначален общ режим на 19 юни. Бившата полицайка е поискала отлагане на присъдата, но прокуратурата отхвърлила молбата ѝ.

Миналата година Софийският районен съд осъди Радева на 5 години затвор за лично укривателство, но Темида на втора инстанция измени присъдата и намали наказанието ѝ.

Миналия петък дойде окончателната развръзка и по случая със Симона Радева. Ефективна присъда от 3 години и 6 месеца затвор постанови Софийският градски съд за бившата полицайка Симона Радева. Решението е окончателно и е за помощта, която тя оказала на Георги Семерджиев, който уби 2 момичета в катастрофа в София през 2022 година.

Радева беше призната за виновна, че след катастрофата, станала на бул. "Черни връх", е занесла стълба на Семерджиев, с която той да се прибере в дома си. Бившият футболист избяга от мястото на удара, но при напускането на трагедията забравил ключовете си. Затова звъннал по телефона на Радева и я помолил да му донесе стълба. Именно с нея той успял да влезе в жилището си, където бе задържан ден, след като уби момичетата.

За престъплението Семерджиев получи 20 години затвор. Според съда Радева е знаела за катастрофата, действала е съзнателно и е целяла да помогне на Семерджиев да се укрие. Затова е призната за виновна за лично укривателство.

Тя бе осъдена на първа инстанция на 5 години затвор. Софийският градски съд обаче е решил, че наказанието е твърде голямо. Съгласява се, че трябва да е ефективно и затова го определя на 3 години и 6 месеца затвор. Решението е окончателно.

Симона Радева като служител на полицията

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