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БНТ: Шефът на ВиК - Несебър и заместникът му са задържаните край Слънчев бряг

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Началникът на ВиК - Несебър и неговият заместник са били задържани при полицейската акция, проведена в петък следобед, съобщи БНТ. 

Те са били арестувани на главния път между село Кошарица и курортен комплекс Слънчев бряг.

За момента няма официални подробности за операцията. Според неофициална информация разследването е свързано със съмнения за получаване на подкуп.

От МВР засега не коментират случая. Не е ясно и дали на задържаните вече са повдигнати обвинения.

Разследването продължава, като се очаква повече информация да бъде оповестена след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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