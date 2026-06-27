108 пожара в страната за денонощие, но без пострадали и загинали

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108 пожара са били потушени вчера, за щастие при тях не е имало пострадали или загинали. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта си. Информацията е към 6 ч. тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 30 пожара, от които осем в – жилищни сгради, 16 – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 78 пожара, от които 39 – в сухи треви, горска постеля и храсти; четири – в стърнища, 30 – в отпадъци.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.