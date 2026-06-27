Фестивалът на лавандулата в Генерал Тошево е с 12-о издание

С лавандулова туристическа пътека от 9 часа до близки насаждения с културата, организирана от туристическо дружество „Добруджанец", в Генерал Тошево днес започва тазгодишният Национален фестивал на лавандулата. В програмата са включени още базар и фолклорна програма, детски лавандулов празник и игри, концерт на дует „Ритон".

Фестивалът се провежда всяка година и става част от емблемите на Ген. Тошево, макар че площите с лавандулата намаляват, както в общината, така и в област Добрич, каза Добрин Начев, който се определя като все още производител на лавандула.

„Причината сега в област Добрич има с културата съвсем малко площи е, че още в началото засаждането се увеличи неконтролируемо, създадохме свръхпроизводство. Преди около 5 години България стана реално производител номер 1, но дотам. И в момента има нереализирано произведено масло у нас. Пазарът си каза думата. В момента той е много труден, а останалите количества са големи и при производителите, и в търговците", добави Начев. Той го обобщи още по-кратко и ясно – че България е произвеждала повече, отколкото е било световното потребление за година. При добро съхранение маслото е годно около 4-5 години.

„Фестивалът все повече има символен характер, макар че в община Ген. Тошево и сега има немалко площи с лавандула", казва още Начев. На първите издания издания на този фестивал имаше опити да се създаде асоциация на производителите, но тази идея не се разви.

По данни на областната дирекция „Земеделие" в област Добрич към 18 юни т.г. са засети 151 630 дка с лавандула. Най-много да насажденията в община Ген Тошево 5470 дка, най-малко са в община Шабла – 240 дка. През м.г. площите с културата в областта са били 196 670 дка, като отново най-много са били в община Ген. Тошево – 8130 дка.

Кметът на общината Валентин Димитров казва на Шестия фестивал на лавандулата: „Производството на лавандула и етерично масло вече е основен отрасъл и поминък за жителите на добруджанската община. От наличните 900 000 дка обработваема земя в Генерал Тошево вече 25 000 дка са заети от лавандулови насаждения. 11 са действащите дестилерии, а други 4 се строят в момента. В общината работи и производител на машини за жътва на лавандула".

В навечерието на 12-ото издание на фестивала кметът заявява: „Очакваме много гости и хубав празник. Ще има народно пеене и танци преди обяд, детска работилница и тематични работилници и продукти, свързани с лавандулата". През последните години площите с лавандула в региона намаляват, но, според него, секторът има потенциал за ново развитие. „Вярвам, че производството на лавандула ще има нов подем. Както всяко нещо, и този сектор има своята цикличност", каза Димитров.Според него, Фестивалът на лавандулата е сред утвърдените събития в културния календар на община Генерал Тошево и е посветен на една от емблематичните земеделски култури за Добруджа

„Ако днес трябва да изпратим послание от нашия фестивал, то нека бъде: да спасим лавандулопроизводителите и лавандулата в България. Само за последните две години близо 40 процента от насажденията са намалели, а има производители, които трета и четвърта година не могат да реализират своята продукция.", каза кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов на тяхното пето издание на Международния фестивал на лавандулата, който се провежда дни преди този в Ген.Тошево.