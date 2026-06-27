Горанов: Учудващо е откъде на някои им хрумна, че Гюров е подходящият кандидат-президент

Трябва да е единен десен кандидат, до който още не е стигнато, посочи той

За нас президентските избори никога не са били най-важните. Правим си още анализите и сме сигурни в едно - ако няма единна кандидатура вдясно, вероятността да успее дясното, да легитимира кандидатура, която да е печеливша, намалява. Затова за нас беше относително учудващо откъде на някои им хрумна, че точно Гюров е подходящият кандидат за президент. Дали това не е поредният опит в стилистиката на така наречените десни, да извиват ръце. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Владислав Горанов, депутат от ПГ на ГЕРБ и член на бюджетната комисия.

"Нашите партийни членове не са въодушевени за подобна кандидатура. Ако е Гюров, аз не знам как можем да накараме нашите избиратели да гласуват за него. Ние можем да ги призовем, но едва ли ще се получи крайният резултат. Трябва да е единен десен кандидат, до който още не е стигнато. Опитът предварително да се анонсира "този е и той ще бъде", не е печелившият код за комуникация", допълни той.

На въпрос относно това дали има пряка или непряка връзка между напускането на знакови лица от ГЕРБ като Делян Добрев с предстоящата президентска кампания, той отговори така: "Не виждам чак такава връзка. Добрев отдавна беше загатнал, че иска да се занимава с негови лични дела. Но напускането на парламента на Делян Добрев, се свързва с идването в парламента на Христо Гаджев. Не знам защо трябва да се търси този тип интрига. Действително Делян с лицето си оперативно, е много по-полезен, но и зад кадър той си остава един от нас".

"В момента управлението е движение по допирателна. Това е възможна тактика, но дългосрочно според мен, изхабява политически. Щеше ми се да видя повече амбиция в реформаторски действия" заяви той.

"Заявката от премиера Радев, че на никого няма да му се намаляват доходите, никой нищо няма да загуби, е вероятно политически изгодна от гледна точна на едно мнозинство, което от първия ден се притеснява да не започне да се смалява", каза Горанов.

"Ако само се продължава направеното от предишните, то общо взето престоя в кабинетите на изпълнителната власт декоративно означава - ние нищо не правим. Защото всъщност, когато вече си в кабинета на премиера, ти можеш да направиш всичко, което по Конституция ти се следва и оправданието "ние наследихме това", е легитимно донякъде, но не безкрай. Очаквахме по-амбициозни промени, които да нормализират фиксалната рамка", заяви той. Според него идеологът на разпасването на държавната сметка, е бил легитимиран политически за пръв път от Румен Радев.

"Тук има малко ирония в това, че именно Асен Василев в момента е един от най-яростните критици на това, което се случва в държавната сметка".

"Ако гледаме структурата на бюджета мога да започна с похвала. Поне едно от нещата, които декларира управляващото мнозинство, че няма да се изкуши да пипа структурата на данъците и въобще данъчната система, се състоя. За съжаление дотук свършват добрите новини", каза Горанов.

"Дори да сме по-малко критични към към първите сметки, които предлагат от правителството означава, че всъщност ние ще стоим над 3% в целия период на мандата на сегашното управляващо мнозинство. Тоест ние няма да можем за всичките 4 години да се върнем в някаква нормалност на фиска. Това е неприемливо, защото се тръгва от много висока база. Според мен се смени парадигмата и може да минат десетилетия преди някога бюджетът стане на излишък", заяви депутатът от ГЕРБ.

"За добро или лошо Радев може да реши почти всичко, но страхът да се предприемат някакви резки действия не знам дали няма да изиграе някаква лоша шега. Има едни увеличени социални разходи, текущи разходи в бюджета, но самата левичарска декларация, че никой нищо няма да загуби е "ще трупаме сметки за следващите поколения, но няма да сме ние тези, които ще ги платим", посочи той.

"Това, което се вижда още от предизборната кампания, е че тази политическа формация се опитва да излъчва в целия спектър на видимата светлина. Ако погледнем политическата им програма, там имаше за всекиго по нещо", каза Горанов.

Според него в никакъв случай не можем да пишем всичко на сметката на Румен Радев и "Прогресивна България", но същевременно пък не трябва и те да се прокламират като новородени.

Няма да събираме активисти на ГЕРБ на протест, каза той.

Според него клишето Борисов и Пеевски, вече няма материална основа.