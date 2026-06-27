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Седмокласници кандидатстват онлайн и в 21 центъра в Пловдив и региона

24 часа Пловдив онлайн

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Седмокласници пред сградата на СУ "Патриарх Евтимий" след матура. Снимка: Мая Вакрилова

Резултатите от НВО по български език и по математика ще бъдат обявени до 1 юли

Преди първото класиране за държавния план-прием за учебната 2026/2027 г. кандидат-гимназистите могат да подадат заявления за участие онлайн чрез платформата https://infopriem.mon.bg или на хартиен носител в определено училище – център за приемане на документи, съобщиха от Инспектората по образование в Пловдив. 

Седмокласниците могат да кандидатстват в неограничен брой училища, включително едновременно в повече от една област. За всяка област, в която ученикът желае да кандидатства, се попълва и подава отделно заявление. Въведените желания са видими в профила на всеки ученик в електронната система.

Учениците, които не желаят да кандидатстват онлайн, могат да получат, попълнят и подадат заявление по образец в някой от определените центрове за прием на документи.

Работното време на комисиите за прием на документи: от 8 до 18 часа от 8 до 10 юли, от 27 до 28 юли и от 3 до 4 август.

Максималният брой точки при балообразуването е 500, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Резултатите от НВО по български език и по математика ще бъдат обявени до 1 юли.

За Пловдивска област са определени 21 гнезда:

Пловдив:

СУ „Христо Г. Данов"

СУ „Цар Симеон Велики"

СУ „Черноризец Храбър"

СУ „Найден Геров"

Пловдив област:

ОУ „Петко Каравелов", Асеновград

СУ „Христо Смирненски", Брезово

ОУ „Иван Вазов", с. Калояново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий", Карлово

СУ „Петко Р. Славейков", Кричим

СУ „Отец Паисий", Куклен

СУ „Христо Ботев", Лъки

СУ „Васил Левски", с. Маноле

ОУ „Петър Бонев", Перущица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Първенец

НУ „Христо Ботев", Първомай

ОУ „Христо Ботев", Раковски

ОУ „Гео Милев", Садово

НУ „Неделя Петкова", Сопот

ОУ „Христо Смирненски", Стамболийски

СУ „Недялка Шилева", Съединение

ОУ „Климент Охридски", Хисаря

Седмокласници пред сградата на СУ "Патриарх Евтимий" след матура.

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