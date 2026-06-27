Седмокласници кандидатстват онлайн и в 21 центъра в Пловдив и региона

Резултатите от НВО по български език и по математика ще бъдат обявени до 1 юли
Преди първото класиране за държавния план-прием за учебната 2026/2027 г. кандидат-гимназистите могат да подадат заявления за участие онлайн чрез платформата https://infopriem.mon.bg или на хартиен носител в определено училище – център за приемане на документи, съобщиха от Инспектората по образование в Пловдив.
Седмокласниците могат да кандидатстват в неограничен брой училища, включително едновременно в повече от една област. За всяка област, в която ученикът желае да кандидатства, се попълва и подава отделно заявление. Въведените желания са видими в профила на всеки ученик в електронната система.
Учениците, които не желаят да кандидатстват онлайн, могат да получат, попълнят и подадат заявление по образец в някой от определените центрове за прием на документи.
Работното време на комисиите за прием на документи: от 8 до 18 часа от 8 до 10 юли, от 27 до 28 юли и от 3 до 4 август.
Максималният брой точки при балообразуването е 500, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.
Резултатите от НВО по български език и по математика ще бъдат обявени до 1 юли.
За Пловдивска област са определени 21 гнезда:
Пловдив:
СУ „Христо Г. Данов"
СУ „Цар Симеон Велики"
СУ „Черноризец Храбър"
СУ „Найден Геров"
Пловдив област:
ОУ „Петко Каравелов", Асеновград
СУ „Христо Смирненски", Брезово
ОУ „Иван Вазов", с. Калояново
ОУ „Св. св. Кирил и Методий", Карлово
СУ „Петко Р. Славейков", Кричим
СУ „Отец Паисий", Куклен
СУ „Христо Ботев", Лъки
СУ „Васил Левски", с. Маноле
ОУ „Петър Бонев", Перущица
ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Първенец
НУ „Христо Ботев", Първомай
ОУ „Христо Ботев", Раковски
ОУ „Гео Милев", Садово
НУ „Неделя Петкова", Сопот
ОУ „Христо Смирненски", Стамболийски
СУ „Недялка Шилева", Съединение
ОУ „Климент Охридски", Хисаря