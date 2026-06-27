Седмокласници кандидатстват онлайн и в 21 центъра в Пловдив и региона

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Резултатите от НВО по български език и по математика ще бъдат обявени до 1 юли

Преди първото класиране за държавния план-прием за учебната 2026/2027 г. кандидат-гимназистите могат да подадат заявления за участие онлайн чрез платформата https://infopriem.mon.bg или на хартиен носител в определено училище – център за приемане на документи, съобщиха от Инспектората по образование в Пловдив.

Седмокласниците могат да кандидатстват в неограничен брой училища, включително едновременно в повече от една област. За всяка област, в която ученикът желае да кандидатства, се попълва и подава отделно заявление. Въведените желания са видими в профила на всеки ученик в електронната система.

Учениците, които не желаят да кандидатстват онлайн, могат да получат, попълнят и подадат заявление по образец в някой от определените центрове за прием на документи.

Работното време на комисиите за прием на документи: от 8 до 18 часа от 8 до 10 юли, от 27 до 28 юли и от 3 до 4 август.

Максималният брой точки при балообразуването е 500, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Резултатите от НВО по български език и по математика ще бъдат обявени до 1 юли.

За Пловдивска област са определени 21 гнезда:

Пловдив:

СУ „Христо Г. Данов"

СУ „Цар Симеон Велики"

СУ „Черноризец Храбър"

СУ „Найден Геров"

Пловдив област:

ОУ „Петко Каравелов", Асеновград

СУ „Христо Смирненски", Брезово

ОУ „Иван Вазов", с. Калояново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий", Карлово

СУ „Петко Р. Славейков", Кричим

СУ „Отец Паисий", Куклен

СУ „Христо Ботев", Лъки

СУ „Васил Левски", с. Маноле

ОУ „Петър Бонев", Перущица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Първенец

НУ „Христо Ботев", Първомай

ОУ „Христо Ботев", Раковски

ОУ „Гео Милев", Садово

НУ „Неделя Петкова", Сопот

ОУ „Христо Смирненски", Стамболийски

СУ „Недялка Шилева", Съединение

ОУ „Климент Охридски", Хисаря