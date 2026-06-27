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Кола се обърна по таван в центъра на София след заспиване на шофьора

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Катастрофата станала тази сутрин на бул. "Шипченски проход". Снимка: Катастрофи в София/Денис С.

Кола се обърна по таван на бул. „Шипченски проход" в София тази сутрин след като шофьорът заспал. От снимки във фейсбук групата "Катастрофи в София" изглежда е затруднила и движението на трамваите, които минават в района. Инцидентът е станал съвсем близо до 1-о районно управление. 

Шофьорът е леко пострадал. Той разказал пред разследващите, че се унесъл. Затова загубил контрол над колата, леко закачил 2 други автомобила и се обърнал по таван. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. При обръщането му няма други пострадали.

Автомобилът е нает от фирма, отдаваща автомобили, коментираха потребители. И питаха кой ще плати щетите - каското на компанията или виновният шофьор. Те се спряха на това, че участъкът е прав и предположиха, че високата скорост е виновна за инцидента. 

Катастрофата станала тази сутрин на бул. "Шипченски проход". Снимка: Катастрофи в София/Денис С.

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