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Почина бившият депутат от Пловдив Юлий Славов

24 часа Пловдив онлайн

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Юлий Славов Кадър: Фейсбук

В последните години той се посвети на паметта на родния си град и издаде две книги под мотото "Помня Пловдив"

Дни преди да навърши 87 г. е починал бившият пловдивски депутат Юлий Славов. Това съобщиха близките му. Славов е роден на 1 юли 1939 г.

По образование е инженер. Беше народен представител от ОДС в 38-ия парламент. Той е и от първите българи, поканени на Молитвената закуска при президента на САЩ.

В последните години той се посвети на паметта на родния си град и издаде две книги под мотото "Помня Пловдив".

Погребението ще се състои утре от 12 ч. в църквата на Централни гробища.

Поклон пред паметта му!

Юлий Славов Кадър: Фейсбук

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