Столичният инспекторат състави 30 акта на строителни обекти в София

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Засиленият контрол на Столичния инспекторат върху строителните дейности продължава във всички райони на София. През изминалата седмица инспекторите са извършили 119 проверки на строителни обекти, при които са съставени 30 акта за административни нарушения.

Проверките са част от усилията на Столичната община за ограничаване на замърсяването, намаляване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в града.

Сред най-често констатираните нарушения са замърсяване на пътните платна от товарни автомобили с неизмита ходова част, разпиляване на земни маси и строителни материали, транспортиране на товари без необходимото обезопасяване и липса на документи за извозване на земни маси.

Инспекторите са установили още случаи на замърсяване извън строителните площадки, липса на плътни строителни огради и информационни табели, неправомерно използване на общински терени, както и извършване на шумни строителни дейности извън разрешените часове.

Най-много проверки през седмицата са извършени в районите „Овча купел", „Триадица" и „Надежда", където са постъпили и най-много сигнали за нарушения, съобщи пресцентърът на общината.

Контролът ще продължи и през почивните дни. Дежурни екипи на Столичния инспекторат ще следят за шумни строителни дейности, замърсяване на уличната инфраструктура и други нарушения, свързани с чистотата на града.