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Рецидивист хванат с райски газ за 15 000 евро и 30 грама кокаин в Созопол (Снимки)

Тони Щилиянова

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Снимки: ОД МВР Бургас

37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Пазарджишко е заловен тази нощ в Созопол с райски газ и наркотици, съобщи говорителят от Областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.

В 02.50 ч., в непосредствена близост до нощен клуб, полицаи от Созопол спрели за проверка мъжа, у когото намерили флакони с райски газ и балони, както и пакетчета с кокаин.

При претърсване на ползвания от мъжа лек автомобил, паркиран в близост до заведението, са намерени и иззети 1 460 флакона с райски газ, както и близо 300 балона,/ всичко на обща стойност около 15 000 евро.

Откритите при личния обиск на 37 - годишния мъж пакетчета кокаин с тегло около 30 гр., се оценяват на около 3 200 евро, уточняват от полицията.

Криминално проявеният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Проверките за продажба и употреба на райски газ ще продължат през целия сезон във всички курортни зони па Южното Черноморие, като ще се разчита на елемента на изненадата и предварително придобита информация, коментират от ОД МВР Бургас.

Снимки: ОД МВР Бургас
Снимки: ОД МВР Бургас
Снимки: ОД МВР Бургас

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