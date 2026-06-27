Тежка катастрофа с 3 коли и камион край Невестино

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Тежка катастрофа е станала край Невестино на пътя Кюстендил - Дупница.

Инцидентът е с камион със сръбска регистрация и три коли.

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че сигналът е бил подаден снощи към 21:30 ч.

Няма жертви, но са нанесени значителни щети и на четирите автомобила.

Изяснява се какво е довело до катастрофата.

Тестът на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. За часове движението в двете посоки се пренасочваше по обиколни маршрути.

В сряда стана тежка катастрофа в района на с. Зимница на автомагистрала „Тракия". Камион, пътувал в посока София, навлезе в насрещното и помете кола, която се движила към Бургас.

На място загинаха две деца от детската школа на "Славия", както и бащата на едното от тях.

Треньорът Иван Терзийски, пострадал при инцидента бе изписан от болница, а приятелката му остава с опасност за живота.