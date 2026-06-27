Един е загинал, а 30 са ранени при катастрофи в страната през денонощието

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 25 по-тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 30 са ранени, съобщават от на МВР на сайта на ведомството.

В София са станали две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, ранени са трима души.

Както е известно през последните дни станаха много тежки катастрофи в страната. Тир навлезе в насрещното на АМ "Тракия" до ямболското село Зимница, премаза автомобил и уби 3-ма души в него. Две от жертвите са 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия. Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му. Те са настанени в болница в много тежко състояние. Загинал е и бащата на едното дете, който също е бил в колата.

Мездра е в тридневен траур в памет на двамата младежи, които починаха на място в катастрофа между скутер и автомобил в четвъртък на 25 юни.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 35-ма повече загинали участници в движението по пътищата за т.г. – общо 215 души.