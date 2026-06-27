ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола изгоря на магистрала "Хемус"

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23122681 www.24chasa.bg

Един е загинал, а 30 са ранени при катастрофи в страната през денонощието

832
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тежката катастрофа на "Тракия" с трима загинали СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 25 по-тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 30 са ранени, съобщават от на МВР на сайта на ведомството.

В София са станали две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, ранени са трима души.

Както е известно през последните дни станаха много тежки катастрофи в страната. Тир навлезе в насрещното на АМ "Тракия" до ямболското село Зимница, премаза автомобил и уби 3-ма души в него. Две от жертвите са 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия. Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му. Те са настанени в болница в много тежко състояние. Загинал е и бащата на едното дете, който също е бил в колата.

Мездра е в тридневен траур в памет на двамата младежи, които починаха на място в катастрофа между скутер и автомобил в четвъртък на 25 юни.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 35-ма повече загинали участници в движението по пътищата за т.г. – общо 215 души.

Тежката катастрофа на "Тракия" с трима загинали СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Докога недостойните ще убиват достойните?