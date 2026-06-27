Четири от US самолетите напуснаха летището в София

Четири от американските военни самолети на летище „Васил Левски" са отлетели, за останалите предстои поетапно да си тръгнат от понеделник. Това съобщиха от министерството на отбраната, цитирани от NOVA.

Премиерът Румен Радев обяви в сряда, че самолетите-цистерни, които САЩ разположи на летището в София ще напуснат до края на месеца. И добави, че САЩ остават стратегически партньор и съюзник на България.

Самолетите на САЩ кацнаха в България на 19 февруари.

По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях бе взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

След встъпването в длъжност на премиера Румен Радев, той съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев на 20 май, 11 дни преди изтичането на срока, в който самолетите първоначално можеха да останат у нас.

И въпреки че все още няма отговор дали визите ще отпаднат, правителството разреши на САЩ самолетите им да останат в София до 30 юни.

Премиерът Радев коментира в парламента, че правителството е дало достатъчно време на Щатите да намерят къде да преместят самолетите.

"Навсякъде в Европа, където имат такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са на военни летища, не на граждански", каза той, след като участва в парламентарния контрол преди 2 седмици.

Миналата седмица министър Стоянов обясни, че първоначално исканият срок за удължаване на престоя от САЩ е бил до 31 юли, но правителството им даде само 1 месец отсрочка.