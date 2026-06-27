Бившата полицайка Симона Радева вече е в затвора в Сливен, след като получи окончателна присъда от 3 години и 6 месеца затвор. Тя бе осъдена, че е помогнала умишлено на Георги Семерджиев да се укрие, след като през юни 2022 година той уби 2 момичета в катастрофа и избяга от мястото на удара.

Радева е настанена в приемно отделение. Тя ще остане там до месец, за да се адаптира. Присъдата идва 4 години след катастрофата. Миналия петък дойде окончателната развръзка. Ефективната присъда от 3 години и 6 месеца затвор бе постановена от Софийският градски съд за бившата полицайка Симона Радева. Тя бе уволнена от МВР, след като се разбра, че е помогнала на Семерджиев.

Радева беше призната за виновна, че след катастрофата, станала на бул. "Черни връх", е занесла стълба на Семерджиев, с която той да се прибере в дома си. Бившият футболист избяга от мястото на удара, но при напускането на трагедията забравил ключовете си. Затова звъннал по телефона на Радева и я помолил да му донесе стълба. Именно с нея той успял да влезе в жилището си, където бе задържан ден, след като уби момичетата.

За престъплението Семерджиев получи 20 години затвор. Според съда Радева е знаела за катастрофата, действала е съзнателно и е целяла да помогне на Семерджиев да се укрие. Затова е призната за виновна за лично укривателство.

Тя бе осъдена на първа инстанция на 5 години затвор. Софийският градски съд обаче е решил, че наказанието е твърде голямо. Затова го свали с 18 месеца, но то отново остана ефективно.