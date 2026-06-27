Петър Стоянович: Храним се по начина, по който мислим - с отпадъци

„Храним се по начина, по който мислим – с отпадъци", коментира историкът Петър Стоянович във връзка с новината за фалшиво масло на пазара, което се продава като германски продукт.

„Не мога да си обясня една държава, която иска по някакъв начин да функционира цивилизовано и европейски, да допуска на пазара едно до друго да стоят оригинал и имитация", коментира той.

„Какво значи имитиращ продукт? Дори и когато България живееше в пъти по-бедно, там също имаше млени кучета с къщичките барабар, но поне имаше сериозен опит държавата да контролира поне средното ниво на това, с което се храним", посочи Петър Стоянович.

„Нямало мляко, нямало производители. Ама да се каже – ние можем да произвеждаме 20% истинско масло. Всичко останало е „шменти капели". Същото е със сиренето, с колбасите и т.н.", коментира пред bTV Стоянович.

„Това е сговор, клетва за мълчание между държавата, производителите и потребителите за това, че ние се храним до голяма степен с некачествени и дори смъртоносни неща. Не е възможно в едно сирене да има 10% продукт, а всичко останало да е космическо. Това е сговор на престъпността", каза още историкът.