Хиляди гости на празника на черешата в Кюстендил

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Хиляди гости от цялата страна и чужбина пристигнаха за традиционния Празник на черешата в Кюстендил, който започна в петък и ще продължи и в неделя.

"Кюстендил е уникален и страхотен град. Изключително горд съм с всички земеделски производители на територията на Кюстендил, които въпреки двете поредни години с климатични промени, продължават да отглеждат невероятни череши. Пожелавам ви успех!", каза земеделският министър Пламен Абровски, който бе гост на празника. Жителите и гостите на града бяха поздравени от кмета Огнян Атанасов и Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на ЕК за България.

Институтът по земеделие представи около 10 нови перспективни сорта череши. Днес програмата на празника включва художествено и кулинарно изложение на черешови произведения, базар на местни производители, алея на занаятите „Живите места в Кюстендилско".

Оформена е зона за отдих в Градския парк, а за децата - арт ателиета и занимателни работилници.

Тази вечер на площада е концертът на Елизабет, Вениамин и Дара Екимова.