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Хванали с белязани пари шефа на ВиК в Несебър и негов заместник?

Тони Щилиянова

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Шефът на ВиК Несебър и негов заместник са били задържани с белязани банкноти по разследване за предполагаем подкуп, поискан от двамата държавни служители.

По неофициални данни става дума за рекетиран инвеститор, за да бъде присъединен негов обект край село Кошарица към водопреносната мрежа.

Информацията се разпространява сред несебърлии и в социалните мрежи, но от МВР и прокуратурата все още няма официално потвърждение.

Очаква се в понеделник, 29 юни, подробности за операцията в Несебър да бъдат разкрити на извънреден брифинг в Апелативната прокуратура. 

В него ще участват окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и директорът на ОД на МВР Бургас - старши комисар Николай Ненков.

Арестите станаха в петък, при мащабна полицейска акция в Несебър и Кошарица, припомнят запознати.

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