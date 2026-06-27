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Шофьор загина, колата му се преобърнала и се блъснала в дърво край Харманли

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Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

69-годишен шофьор загина при тежка катастрофа на пътя между харманлийските села Иваново и Върбово, съобщиха от сектор „Пътна полиция" към Областна дирекция на МВР – Хасково.

Сигналът за инцидента е подаден днес в 10:27 часа. По първоначална информация, по все още неизяснени причини автомобилът е напуснал пътното платно, преобърнал се е, а според данни от интерактивната карта на МВР е последвал и удар в дърво.

Пристигналите на място екипи са установили смъртта на водача.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъде извършена аутопсия, която да установи дали до инцидента не е довело внезапно влошаване на здравословното състояние на шофьора, пише БТА.

Последният смъртен случай на пътя в Хасковска област е регистриран на 22 май, когато 56-годишен мъж от село Върбица загуби контрол над автомобила си по пътя Хасково – Минерални бани и се преобърна в канавка.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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