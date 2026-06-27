Родопското село Момчиловци освещава 32-рия си параклис

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Нов параклис ще бъде тържествено осветен утре в смолянското село Момчиловци.

Храмът носи името „Св. св. Кир и Йоан", а датата на освещаването е избрана символично – в деня, в който Българската православна църква почита пренасянето на мощите на светите безсребърници и чудотворци Кир и Йоан.

Параклисът се намира в подножието на местността „Св. Илия", вляво от пътя, водещ към аязмото.

С новия параклис броят на християнските светини в селото достига 32. Само през последната година и половина в Момчиловци са изградени три нови храма.

Инициатор и основен ктитор на новия параклис е семейството на Величка Гунчева.

Строителството започва през юли 2025 г., а в него се включват множество доброволци с дарения, материали и труд. Стенописите в параклиса са дело на художниците Живко и Ирина Арнаудови.

Освещаването ще бъде извършено от енорийския свещеник отец Николай Рангелов.

Момчиловци е обградено отвсякъде с параклиси. Най-отдалеченият, на границата с Лъки, е на 30 км. Има и такива в чертите на самото село. Всички се поддържат от семейства или фамилии в селото, както и от именници. Параклисите не се заключват – всеки може да влиза в тях по всяко време.

Отскоро те са с начертани маршрути, които условно са разделени на северна, източна и западна зона. Обхождането им изисква време и търпение, тъй като разположението им е в разнообразен природен ландшафт и преминава през приказно красиви места.