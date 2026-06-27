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Жена е в болница след отнето предимство в София (Видео, снимки)

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До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков

Жена на 58 години попадна в болница, след като колата, в която се возела ударена от друг автомобил заради отнето предимство. Ударът станал около 13,10 часа на столичния бул. "България". По първоначални данни травмите й са леки.

Двете коли се движели в посока "Бояна". Жената се возела в пежо, управлявано от мъж на 59 години. То било с предимство, но 29-годишен шофьор на ауди ги засякъл. Двамата мъже не са пострадали.

На място има полиция, а причините за инцидента ще се доизясняват, макар първоначалните данни да сочат за отнето предимство.

Това е втора катастрофа с леко пострадал в София днес. Сутринта пола се обърна по таван на бул. „Шипченски проход", а по първоначални данни шофьорът й заспал.

До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков
До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков

До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков
До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков

До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков
До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков
До удара се стигнало заради отнето предимство. Снимка: Забелязано в София/Златомир Миленков

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