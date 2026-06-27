„Водни битки – Лято 2026" превзеха крайбрежието на Русе

Крайбрежната алея на Русе се превърна днес в сцена на игри, творчество и семейни забавления по време на празника „Водни битки – Лято 2026", посветен на Деня на река Дунав. Инициативата беше реализирана от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух" и с подкрепата на местния бизнес и институции.

Празничната атмосфера беше подсилена от младите изпълнители на Общинския младежки дом с вокален педагог Доротея Бальовска, както и от талантливите деца от ДГ „Чучулига" и ДГ „Радост", които внесоха настроение и усмивки сред публиката.

Участие в празника взеха още Дауд Ибрям, директор на РИОСВ – Русе, експерти от екоинспекцията, както и от Басейнова дирекция „Дунавски район", които организираха образователна викторина, посветена на реката, а най-знаещите си тръгнаха със страхотни награди. Една от най-посещаваните атракции беше демонстрацията на Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Децата имаха възможност да разгледат специализиран пожарен автомобил, да сложат пожарникарска каска, да пуснат маркучите на огнеборците и да се снимат за спомен. Особен интерес предизвика състезанието с кофпомпа, в което участниците трябваше с бързина и точност да напълнят съд с определено количество вода. Най-добрите получиха награди за своите умения.

Много емоции предизвикаха и забавните водни предизвикателства, организирани от аниматорите на парти клуб „Веселяците". Шест отбора премериха сили в игри за ловкост, баланс, точност и бързина, превръщайки кея в истинска арена на детския ентусиазъм и доброто настроение. Също така множество деца и техните семейства се включиха в редица забавни водни предизвикателства без страх от водата.

За пета поредна година част от празничната програма беше и Детският арт хепънинг „На брега на реката", организиран от Сдружение „Дунавско сияние" с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух". Малките творци се включиха в работилници за оцветяване, изработване на пясъчни картини и рисуване върху естествени миди, вдъхновени от красотата на реката.

Реализирането на „Водни битки – Лято 2026" стана възможно и благодарение на подкрепата на „Смарт Спед", „Тива Ком", „Холлеман България", „Експерс сервиз Русе" и „EuShipments", които застанаха зад инициативата и допринесоха за превръщането ѝ в един от най-обичаните летни празници за русенските семейства.