Николай Попов: Шофьорът на тира, убил децата от "Славия", е карал с телефон и чаша в ръка (Снимки)

Тол системите показват, че шофьорът на тира, убил две деца от школата на "Славия" при катастрофата на АМ "Тракия" в сряда, е бил заснет да кара с телефон в едната ръка и чаша в другата. Това написа във фейсбук Николай Попов, бащата на Сияна.

"Шофьорът, който уби две деца и един баща е заснет от ТОЛ камерите преди инцидента с телефон в едната ръка и чашка в другата", написа Попов и качи кадрите. Той коментира, че историята за спуканата гума, каквато версия бе развита от шофьора Енчо Динев, е чиста лъжа. От прокуратурата също посочиха, че няма спукана гума.

"Угодно е да се хвърли вината на гума, мантинела, път", написа Попов по повод това, че държавата започва проверки на мантинелите и настилката. Той посочи, че липсва контрол "Съществуват ПТП и транспортна мафия. Те спонсорират всяка власт", написа още Попов.

"От месец чакам среща с Радев по тази тема, която той лично ми обеща. Има много неща, които зная и искам да му кажа. Дълбоко съм разочарован защото му симпатизирам.....

Такава среща няма!

Споделяйте!", завърши публикацията си той.

В сряда стана тежка катастрофа в района на с. Зимница на автомагистрала „Тракия". Камион, пътувал в посока София, минава през мантинелите и се удря в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас.

На място загинаха две деца от детската школа на "Славия" - 9-годишните Мишо и Боби, както и бащата на едното от тях. Треньорът Иван Терзийски, пострадал при инцидента бе изписан от болница, а приятелката му остава с опасност за живота.

Масови проверки на мантинелите, асфалта, знаците и всичко, свързано с пътищата, поиска вътрешният министър Иван Демерджиев ден след катастрофата.

"Трябва да се направи много сериозен дебат дали мантинелите по магистралите трябва да се заменят с бетонни джърсита. Защото при катастрофа с тирове пазят много по-добре, но ако автомобил се блъсне, ще има много по-сериозен ефект за шофьора. А и нашите магистрали така са проектирани, че няма място за тях. За бъдещите магистрали ще направим анализ", коментира регионалният министър Иван Шишков.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна", каза шофьорът на тира Енчо Динев в четвъртък, когато прокуратурата в Ямбол поиска, а съдът се съгласи да го остави за постоянно в ареста. Според него причината за инцидента е спукана гума, което от прокуратурата отричат. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е натиснал спирачката, показват данните от разследването. Назначена е тройна автотехническа експертиза, която трябва да покаже състоянието на тира и колата, както и на мантинелите, които не са удържали камиона да влезе в насрещното движение.

Енчо Динев има 20 глоби за нарушения на пътя, като всички са платени.

В четвъртък вечерта пред стадион "Александър Шаламанов" в столичния кв. "Овча купел" се събраха фенове на бдение. "Левски" и ЦСКА ще изиграят по едно полувреме срещу "белите" в благотворителен мач на 22 юли. Парите ще отидат за лечение на пострадалите и помощ на семействата на загиналите деца.

Попов пусна няколко кадъра с камиона. СНИМКА:Фейсбук/Николай Попов