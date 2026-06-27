Министър Вълчев: Всяко българско неделно училище по света е част от България

Всяко наше неделно училище по света, където и да се намира, е част от България. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на форума „Българските търговци на розово масло" и церемонията по награждаването на победителите във Втория международен литературен конкурс „Вълшебното перо". Инициативите са организирани от Българското неделно училище „Иван Вазов" в Париж по две национални програми на Министерството на образованието и науката.
Министър Вълчев връчи на директора на училището доц. Елена Сачкова плакет на МОН за приноса му към съхраняването на българския език и култура сред сънародниците ни във Франция. По думите му владеенето на българския език е ключ към съхраняването на националната идентичност. „Езикът е ключ към всяка култура, а владеенето на българския език означава да пазим своите корени", подчерта проф. Вълчев. Той изрази благодарност към кметството на 13-и район на Париж за доброто партньорство и подкрепата за реализирането на инициативите.
Министърът отбеляза, че проектът, посветен на българските търговци на розово масло, показва колко отворени към Европа и света са били българите още през XIX век. Именно тези контакти са допринесли за формирането на по-широк мироглед и са утвърдили разбирането, че образованието е най-сигурният път към развитието на модерна България.
Форумът „Българските търговци на розово масло" се реализира по Националната програма „Неразказаните истории на българите" на МОН в партньорство с Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък и с подкрепата на общината. В рамките на инициативата учениците от Париж и Казанлък проучват историята на българските търговци на розово масло, работили с Франция през Възраждането. В празничната програма участваха представители на Музея на розата, Царица Роза 2026 Деница Малчева, както и танцьори и изпълнители от Казанлък.
870 творби на деца и ученици от 27 държави, които пишат на български език независимо къде живеят по света, участваха във Втория международен литературен конкурс „Вълшебното перо". Конкурсът се организира с подкрепата на Националната програма на МОН „Роден език и култура зад граница".
„Радва ни, че интересът към инициативите на българските неделни училища расте, а децата показват все по-високо ниво на владеене на българския език. Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя българските неделни училища по света", заяви проф. Вълчев.
Председателят на журито Здравка Евтимова подчерта високото качество на представените творби. По думите ѝ българският език създава общо духовно пространство за българите по света и ги превръща в едно голямо талантливо семейство. Тя благодари на родителите, учителите и ръководителите на неделните училища за усилията им да съхраняват езика и насърчават младите автори. „Този конкурс ни кара да обичаме още повече българския език, а талантът на децата е най-доброто доказателство за богатството на България", каза Евтимова.
Във Франция има 13 български неделни училища, в които се обучават над 1150 деца и ученици.