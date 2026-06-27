Министър Вълчев: Всяко българско неделно училище по света е част от България

Всяко наше неделно училище по света, където и да се намира, е част от България. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на форума „Българските търговци на розово масло" и церемонията по награждаването на победителите във Втория международен литературен конкурс „Вълшебното перо". Инициативите са организирани от Българското неделно училище „Иван Вазов" в Париж по две национални програми на Министерството на образованието и науката.

Министър Вълчев връчи на директора на училището доц. Елена Сачкова плакет на МОН за приноса му към съхраняването на българския език и култура сред сънародниците ни във Франция. По думите му владеенето на българския език е ключ към съхраняването на националната идентичност. „Езикът е ключ към всяка култура, а владеенето на българския език означава да пазим своите корени", подчерта проф. Вълчев. Той изрази благодарност към кметството на 13-и район на Париж за доброто партньорство и подкрепата за реализирането на инициативите.

Министърът отбеляза, че проектът, посветен на българските търговци на розово масло, показва колко отворени към Европа и света са били българите още през XIX век. Именно тези контакти са допринесли за формирането на по-широк мироглед и са утвърдили разбирането, че образованието е най-сигурният път към развитието на модерна България.

Форумът „Българските търговци на розово масло" се реализира по Националната програма „Неразказаните истории на българите" на МОН в партньорство с Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък и с подкрепата на общината. В рамките на инициативата учениците от Париж и Казанлък проучват историята на българските търговци на розово масло, работили с Франция през Възраждането. В празничната програма участваха представители на Музея на розата, Царица Роза 2026 Деница Малчева, както и танцьори и изпълнители от Казанлък.

870 творби на деца и ученици от 27 държави, които пишат на български език независимо къде живеят по света, участваха във Втория международен литературен конкурс „Вълшебното перо". Конкурсът се организира с подкрепата на Националната програма на МОН „Роден език и култура зад граница".

„Радва ни, че интересът към инициативите на българските неделни училища расте, а децата показват все по-високо ниво на владеене на българския език. Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя българските неделни училища по света", заяви проф. Вълчев.

Председателят на журито Здравка Евтимова подчерта високото качество на представените творби. По думите ѝ българският език създава общо духовно пространство за българите по света и ги превръща в едно голямо талантливо семейство. Тя благодари на родителите, учителите и ръководителите на неделните училища за усилията им да съхраняват езика и насърчават младите автори. „Този конкурс ни кара да обичаме още повече българския език, а талантът на децата е най-доброто доказателство за богатството на България", каза Евтимова.

Във Франция има 13 български неделни училища, в които се обучават над 1150 деца и ученици.