Пиян асеновградчанин се хвърля по колите на пешеходна пътека, псува водачите

Откарали го в Психодиспансера в Пловдив, но се оказало, че няма нужда от лечение

34-годишен асеновградчанин се напи, застана на пешеходната пътека на бул. "България" 33 и започна да се хвърля към преминаващите коли. Скачал към автомобилите, за да го блъснат, ритал и удрял с ръце, псувал и се заканвал на шофьорите и пътниците. Това се е случило към 20 часа на 24 юни т. г. и след подадения сигнал буйстващият мъж бил отведен в Районното, където бил тестван с дрегер, отчел 2,4 промила алкохол.

И там продължил да се държи неадекватно и агресивно и бил откаран в Психодиспансера в Пловдив. След прегледа се оказало, че няма нужда от лечение, и бил върнат в ареста.

На следващия ден бил изправен пред Районния съд в Асеновград и изразил искрено съжаление за поведението си. Случаят е приключен с глоба от 150 евро по кааза за борба с дребното хулиганство.

Нарушителят не е осъждан, работи като строител във Великобритания.