ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиненият за убийството на две деца в катастрофа ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23123751 www.24chasa.bg

Пиян асеновградчанин се хвърля по колите на пешеходна пътека, псува водачите

Ваня Драганова

[email protected]

1288
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пешеходна пътека Снимка: Pixabay

Откарали го в Психодиспансера в Пловдив, но се оказало, че няма нужда от лечение

34-годишен асеновградчанин се напи, застана на пешеходната пътека на бул. "България" 33 и започна да се хвърля към преминаващите коли.  Скачал към автомобилите, за да го блъснат, ритал и удрял с ръце, псувал и се заканвал на шофьорите и пътниците. Това се е случило към 20 часа на 24 юни т. г. и след подадения сигнал буйстващият мъж бил отведен в Районното, където бил тестван с дрегер, отчел 2,4 промила алкохол.

И там продължил да се държи неадекватно и агресивно и бил откаран в Психодиспансера в Пловдив. След прегледа се оказало, че няма нужда от лечение, и бил върнат в ареста.

На следващия ден бил изправен пред Районния съд в Асеновград и изразил искрено съжаление за поведението си. Случаят е приключен с глоба от 150 евро по кааза за борба с дребното хулиганство.

Нарушителят не е осъждан, работи като строител във Великобритания. 

Пешеходна пътека Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Докога недостойните ще убиват достойните?