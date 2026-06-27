Мантинелите на "Тракия" можели да удържат само автомобил до 1500 кг

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Обезопасителните съоръжения във фаталния 290-и километър на магистрала "Тракия", където катастрофа отне животите на две деца от футболната школа на "Славия" и баща, са отговорност на фирма „Юпитер 5", съобщи bTV, позовавайки се на документи, публикувани на сайта на АПИ. От 2022 година до 2025 дружеството получава общо 21 602 081 евро за "доставка и монтаж на мантинели".

Пред медията собственикът Николай Иванов заяви, че съоръженията отговарят на стандартите, но за времето, когато са полагани - между 2011 и 2024 година.

„Тази система е тествана на два удара. Единият с автомобил, тежащ 900 кг. По-големият тест е с 1500 кг. От това нагоре - не", обясни Иванов.

Съвременните леки коли тежат над 1500 кг, а повечето са близо 2000 кг. Един празен камион пък е с тегло около 18 тона.

През 2024 година е приета нова наредба за мантинелите, но фирмата твърди, че така и не й е поръчана смяна.

„Възлаганията идват по две направления. Едното е след ПТП или след планов и превантивен ремонт", каза Иванов.

Така съоръженията, които трябва да предпазват, остават еднолентови и с по-ниска възможност да понесат удар.

До 2024 година нормативната уредба за мантинелите е позволявала разстоянието на колчетата, на които мантинелата се държи, да бъде до два метра. След това се променя и от тогава става възможна поставяне на двулентова мантинела, а колчетата - на по-гъсто разстояние.

Според пътни и строителни експерти в продължение на години действа монопол на фирмите-производители на метални мантинели и техни лобита не позволяват дебата за бетонните блокчета.

Масови проверки на мантинелите, асфалта, знаците и всичко, свързано с пътищата, поиска вътрешният министър Иван Демерджиев ден след катастрофата.

"Трябва да се направи много сериозен дебат дали мантинелите по магистралите трябва да се заменят с бетонни джърсита. Защото при катастрофа с тирове пазят много по-добре, но ако автомобил се блъсне, ще има много по-сериозен ефект за шофьора. А и нашите магистрали така са проектирани, че няма място за тях. За бъдещите магистрали ще направим анализ", коментира регионалният министър Иван Шишков.