Обвиненият за убийството на две деца в катастрофа край Враца остава в ареста

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21-годишният младеж, който е обвинен в убийството на две деца край Враца, остава ареста.

Това реши Окръжният съд в областния град.

Д. Т. е обвинен, че е карал БВМ-то си в насрещното платно и с превишена скорост. Вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви - момче на 17 години и момиче на 16.

Катастрофата с Иван и Йоана стана само ден, след като на магистрала "Тракия" шофьорът на камион Енчо Динев изгуби контрол над машината. Той влезе в насрещното, след като проби мантинелата. Удари се в кола и уби две 9-годишни момчета, трениращи футбол в школата на "Славия". Почина и бащата на едно от тях, а треньорът им и неговата приятелка са в болница.

В съдебната зала днес присъстваха близки на обвиняемия, които не направиха коментар. Самият обвинен също не коментира пред медиите.

Снощи близки на загиналите младежи участваха в протест в центъра на Враца, който беше част от националния протест на Сдружение „Ангели на пътя" в памет на децата, загинали при катастрофи.

В община Мездра е обявен тридневен траур в памет на двамата загинали младежи.