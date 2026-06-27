Спътниците на шофьора, обвинен в убийството на 2 деца, го предупредили да намали

На шофьора, обвинен в убийство на две деца в Мездра, му е било казано няколко пъти да намали скоростта.

Това каза прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева. По-рано днес бе гледано делото срещу младежа с инициали Д.Т, който с БМТ-то си блъска момче и момиче - на 16 и 17 г., които загиват.

По думите на прокурора при разпитите спътниците на обвиняемия са предупредили шофьора да намали скоростта.

„Веднъж, след направена забележка, е намалил, но след излизане преди участъка на произшествието Д. Т. отново е започнал да ускорява. Въпреки молбите на един от пътниците в автомобила, който, викайки му, го е молел да намали, той е заявил, че нищо няма да стане и: „Аз и друг път съм правил така", каза Начева. По думите ѝ са налице данни, че обвиняемият е любител на екстремното шофиране. Тя добави, че на мястото на катастрофата има знак за ограничение на скоростта, както и знак за опасен завой.

„Предстои изготвянето на видеотехническа и автотехническа експертиза, разпити на свидетели и евентуално извършване на действия съобразно исканията на защитата. Целта на прокуратурата е в максимално кратък срок, включително с оглед на летния период, делото да приключи възможно най-бързо", добави прокурор Начева, цитирана от БТА.

В хода на делото стана ясно, че двадесетгодишният младеж е имал свидетелство за управление на моторно превозно средство от януари тази година. До момента е имал едно нарушение на Закона за движението по пътищата – за неправилно паркиране. Съдията по делото Евгени Божидаров обяви в съдебната зала, че според събраните доказателства скоростта е била екстремна и липсват следи от спирачен път.