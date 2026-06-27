100 евро глоба за мъж, откраднал 50 евро и юбилеен медал от имот в Пловдив

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Той е признал вината си

100 евро глоба ще плати пловдивчанин, откраднал вещи и пари от чужд имот в Пловдив. Освен административното наказание, за негова сметка са и разноските по делото, които са на стойност 86 евро.

На 18 февруари мъжът влязъл противозаконно в имот в Пловдив и задигнат портмоне, в което имало 50 евро и юбилеен медал от жълт метал на стойност 5 евро.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата.

То е одобрено с окончателно определение.