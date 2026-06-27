Рехав протест за повече сигурност в Габрово след пореден масов бой с лопати и метални колове (Снимки)

Рехав протест за повече сигурност и ненасилие в Габрово се състоя тази вечер след пореден масов бой с лопати и метални колове с участие на роми в центъра на града.

41-годишният Светослав продължава да е в болница със спукан череп и множество наранявания, след като е бил зверски пребит след разменени реплики в района на кооперативния пазар в града. Брат му Мартин, който има зала за кикбокс, пък е със счупена ръка. "В деня на инцидента, брат ми ме извика да изляза бързо. "Видях трима роми с метални колове и една лопата. Нападнаха ни, брат ми падна на земята с отворена глава. Опитах се да го вдигна, те продължаваха да удрят, хвърчаха камъни. Намеси се едно момче от ромски произход и ги спря", разказа пред "24 часа" вчера Мартин.

Според треньора и събралите се в тяхна подкрепа, тумбата системно стои в градинката, там и пият. "Настояваме в града да има повече контрол по парковете и детските площадки, а правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото много от случаите в града, в които роми си позволяват саморазправа, се прикриват", каза Ушев.

Той обясни, че системно получава заплахи. А една от тях гласи . "Много си смел, но ще те накарам да ми хъркаш в ръцете", показа мъжът. По случая се води досъдебно производство за нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди, но до този момент няма повдигнати обвинения и задържани.

Малкото включили се в гражданското недоволство, казаха, че в града цари страх, а хората не смеят да застанат с лицата си, защото се притесняват от отмъщение.

Поредният масов бой, който доведе до нова ескалация на напрежението между българи и роми, стана вечерта на 19 юни в района на Централен кооперативен пазар. Според полицията той е провокиран от възникнал конфликт между група мъже (на възраст от 30 до 65 години), който е прераснал в сбиване. След инцидента имаше трима задържани за 24 часа и двама в болница с фактури. Арестуваните бяха пуснати без обвинения, а в социалните мрежи отново се заговори за протести срещу беззаконието и липсата на сигурност в Габрово.

Последното масово недоволство избухна в града след съседски бой на ул. "Митко Палаузов" на Гергьовден. 7 дни градът бе под окупация от жандармерия, на място дойде тогавашният главен секретар Георги Кандев, бе сменен и шефът на местната полиция.