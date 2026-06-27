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В Кубратско село спасиха малко щъркелче

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Щъркел Снимка: Pixabay

Спасиха щъркелче e било спасено в кубратското село Звънарци. 

То е било оплетено в сезал и увиснало от гнездото си.

В спасителната акция се включиха кметът на селото Хюсние Фикрет, доброволци и местни жители, които успяха да освободят птицата.

Сигналът за бедстващото щъркелче е подаден малко след завръщането на кмета Хюсние Фикрет от фолклорния събор "Вълшебна плетеница - живи човешки съкровища" в съседното село Юпер. При пристигането на място било установено, че птицата е увиснала на около седем метра височина, а животът й е в непосредствена опасност. С помощта на фадрома кметицата достига до гнездото и внимателно освобождава малкото щъркелче от сезала, омотан около крака му.

Предвижда се в понеделник то да бъде транспортирано до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, откъдето ще бъде насочено към Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващо отглеждане, допълват от общинската администрация в Кубрат.

Преди три години служители на община Кубрат спасиха щъркелче в село Точилари, което също се беше оплело в жиците до гнездото с парче сезал и провиснало.

Щъркел Снимка: Pixabay
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