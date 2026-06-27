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Протест срещу кабинета "Радев" пред Министерски съвет: Тук не е Москва (Видео, снимки)

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Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Протест срещу политиката на кабинета "Радев" блокира за кратко центъра на столицата пред Министерския съвет. Той бе анонсиран преди няколко дни в социалните мрежи. 

Малко след 18,30 неодобряващи новата власт на "Прогресивна България" се събраха около входа на Министерския съвет и под колоните. Викове "оставка" и "тук не е Москва" се чуваха от протестиращите.

В района на т.нар. триъгълник на властта има полиция, която не допускаше протестиращите до входа на Министерския съвет. 

Методи Лалов, оратор на протеста, заяви, че България няма да служи на руския президент Путин. Лалов заяви, че Радев е лъжец, каквито са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Лалов, Радев го е страх от хората и не смее да излезе сред тях днес на протеста. Той критикува и опозицията за липсата ѝ на антиправителствената проява.

Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

А Манол Глишев попита защо се закриват едновременно Комисията по досиетата и Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството, и подчерта, че така Радев закрива миналото и бъдещето.

Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Протестът блокира за кратко триъгълника на властта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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