“Столипиново” гъмжи от полиция, маскирани ровят адреси заради злато

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Мащабна полицейска акция се провежда на територията на пловдивския квартал "Столипиново", научи "24 часа".

Действията започнали този следобед. Включили са се служители на Шесто районно, сектор "Специални тактически действия" и "Икономическа полиция".

По предварителна информация работата започнала в заложна къща, занимаваща се със злато. Претърсвания и изземвания са извършени и в дома на собственика. Все още няма официални данни за операцията, най-вероятно става въпрос за разследване за контрабанда или данъчни престъпления, свързани с търговията със скъпоценни метали.

Акцията все още не е приключила.