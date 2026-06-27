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“Столипиново” гъмжи от полиция, маскирани ровят адреси заради злато

Никола Михайлов

[email protected]

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В "Столипиново" тече акция Снимката е илюстративна

Мащабна полицейска акция се провежда на територията на пловдивския квартал "Столипиново", научи "24 часа".

Действията започнали този следобед. Включили са се служители на Шесто районно, сектор "Специални тактически действия" и "Икономическа полиция".

По предварителна информация работата започнала в заложна къща, занимаваща се със злато. Претърсвания и изземвания са извършени и в дома на собственика. Все още няма официални данни за операцията, най-вероятно става въпрос за разследване за контрабанда или данъчни престъпления, свързани с търговията със скъпоценни метали.

Акцията все още не е приключила.

В "Столипиново" тече акция Снимката е илюстративна

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