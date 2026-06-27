“Столипиново” гъмжи от полиция, маскирани ровят адреси заради злато

Мащабна полицейска акция се провежда на територията на пловдивския квартал "Столипиново", научи "24 часа".
Действията започнали този следобед. Включили са се служители на Шесто районно, сектор "Специални тактически действия" и "Икономическа полиция".
По предварителна информация работата започнала в заложна къща, занимаваща се със злато. Претърсвания и изземвания са извършени и в дома на собственика. Все още няма официални данни за операцията, най-вероятно става въпрос за разследване за контрабанда или данъчни престъпления, свързани с търговията със скъпоценни метали.
Акцията все още не е приключила.