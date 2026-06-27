ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 500 грама фентанил от кола на АМ "Тракия" к...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23125192 www.24chasa.bg

Иззеха 500 грама фентанил от кола на АМ "Тракия" край Трилистник (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

956
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Шофьорът и спътникът му са задържани 

Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от пловдивския отдел "Криминална полиция", съобщиха от МВР.

На 26 юни, край разклон за пловдивското село Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая са задържани шофьорът и спътникът му. Образувано е досъдебно производство, уведомена е Окръжната прокуратура в  Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Докога недостойните ще убиват достойните?