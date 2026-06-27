Иззеха 500 грама фентанил от кола на АМ "Тракия" край Трилистник (Снимки)

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Шофьорът и спътникът му са задържани

Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от пловдивския отдел "Криминална полиция", съобщиха от МВР.

На 26 юни, край разклон за пловдивското село Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая са задържани шофьорът и спътникът му. Образувано е досъдебно производство, уведомена е Окръжната прокуратура в Пловдив.