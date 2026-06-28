ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петър Москов: Конституционна бариера пред популизм...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23125565 www.24chasa.bg

Балканите остават встрани от горещата вълна в Европа

2392
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Симеон Матев КАДЪР: bTV

На Балканите оставаме встрани от горещата вълна, която измъчва Европа. Температурите в стотици градове чупят рекорди вече цяла седмица заради топлинния купол, който е "захлупил" Стария континент.

Прогнозата направи в ефира на предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви синоптикът Симеон Матев.

Имаме късмет, каза той и припомни, че София едва онзи ден е ударила температура над 30 градуса за първи път това лято. 

Ще има няколко горещи дни до сряда, после предстои едно атмосферно захлаждане, от четвъртък ще има стойности от 25 до 32 градуса. Всеки един ден, в който е под 35 градуса, е благодат и за човек, и за природата, добави синоптикът.

Европа преживява безпрецедентна гореща вълна, като температурите в някои части на континента може да достигат 46°. Екстремната жега се дължи на метеорологичен модел "Омега блок", наречен така заради приликата си с формата на гръцката буква. При него горещ въздух, в случая от Сахара, се задържа над континента между две по-хладни въздушни области.

Симеон Матев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)