Балканите остават встрани от горещата вълна в Европа

На Балканите оставаме встрани от горещата вълна, която измъчва Европа. Температурите в стотици градове чупят рекорди вече цяла седмица заради топлинния купол, който е "захлупил" Стария континент.

Прогнозата направи в ефира на предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви синоптикът Симеон Матев.

Имаме късмет, каза той и припомни, че София едва онзи ден е ударила температура над 30 градуса за първи път това лято.

Ще има няколко горещи дни до сряда, после предстои едно атмосферно захлаждане, от четвъртък ще има стойности от 25 до 32 градуса. Всеки един ден, в който е под 35 градуса, е благодат и за човек, и за природата, добави синоптикът.

Европа преживява безпрецедентна гореща вълна, като температурите в някои части на континента може да достигат 46°. Екстремната жега се дължи на метеорологичен модел "Омега блок", наречен така заради приликата си с формата на гръцката буква. При него горещ въздух, в случая от Сахара, се задържа над континента между две по-хладни въздушни области.