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Борис Бонев за бюджета: Няма реформи, липсват критерии как градовете ще получават пари

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Борис Бонев Кадър: bTV

В бюджета няма никакви обективни критерии кои градове  колко средства ще получат за общински проекти. Има заложени 1 млрд. евро, но кой и защо ще ги получи, не е ясно. Връщаме се към едни стари времена, когато който и да е град, ако иска да получи някакви средства, трябва да ходи да целува ръката на съответния министър. 

Това критикува общинският съветник и председател на "Спаси София" Борис Бонев в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Трябва да се заложат поне 3 критерия - площ, население и принос към икономиката на държавата, смята той.

По думите му предложеният от управляващите бюджет е без реформи, което при мнозинството, което "Прогресивна България" има в Народното събрание, било доста разочароващо.

Вторият голям проблем по думите на Бонев е липсата на реформа, която всяка власт отлага - намаляването на броя на общините и областите в България. Текущо у нас 80 общини не отговарят на изискванията по закон да бъдат общини -  това са малките под 8000 души. Те обаче имат кметове, общински съветници, администрация. Над 800 били общинските съветници в общини, които не би трябвало да съществуват по сегашното българско законодателство, даде пример Бонев.

Италия е по-голяма от България, но има 20 области, а ние защо имаме 28. София защо има 24 района, Париж как се справя с 20. Трябва да са 12, смята той.

Третата му критика към бюджета е, че полицаите оставали галеници на властта. Бонев проверил, че в Европа полицаите се пенсионират на същата възраст, на която останалите работещи в съответната държава - като Дания и Нидерландия например. У нас служителите на МВР имат право на ранно пенсиониране, след което продължават да работят. В държавата, в която има най-много оплаквания срещу представителите на МВР, именно те са с най-много привилегии по отношение на заплати и пенсиониране, коментира още Борис Бонев.

От "Спаси София" ще предложат нови правила за парите от Фонда за пътна безопасност, тъй като градовете не получават средства от него за пътна безопасност.

Борис Бонев Кадър: bTV

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