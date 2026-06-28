Борис Бонев за бюджета: Няма реформи, липсват критерии как градовете ще получават пари

В бюджета няма никакви обективни критерии кои градове колко средства ще получат за общински проекти. Има заложени 1 млрд. евро, но кой и защо ще ги получи, не е ясно. Връщаме се към едни стари времена, когато който и да е град, ако иска да получи някакви средства, трябва да ходи да целува ръката на съответния министър.

Това критикува общинският съветник и председател на "Спаси София" Борис Бонев в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Трябва да се заложат поне 3 критерия - площ, население и принос към икономиката на държавата, смята той.

По думите му предложеният от управляващите бюджет е без реформи, което при мнозинството, което "Прогресивна България" има в Народното събрание, било доста разочароващо.

Вторият голям проблем по думите на Бонев е липсата на реформа, която всяка власт отлага - намаляването на броя на общините и областите в България. Текущо у нас 80 общини не отговарят на изискванията по закон да бъдат общини - това са малките под 8000 души. Те обаче имат кметове, общински съветници, администрация. Над 800 били общинските съветници в общини, които не би трябвало да съществуват по сегашното българско законодателство, даде пример Бонев.

Италия е по-голяма от България, но има 20 области, а ние защо имаме 28. София защо има 24 района, Париж как се справя с 20. Трябва да са 12, смята той.

Третата му критика към бюджета е, че полицаите оставали галеници на властта. Бонев проверил, че в Европа полицаите се пенсионират на същата възраст, на която останалите работещи в съответната държава - като Дания и Нидерландия например. У нас служителите на МВР имат право на ранно пенсиониране, след което продължават да работят. В държавата, в която има най-много оплаквания срещу представителите на МВР, именно те са с най-много привилегии по отношение на заплати и пенсиониране, коментира още Борис Бонев.

От "Спаси София" ще предложат нови правила за парите от Фонда за пътна безопасност, тъй като градовете не получават средства от него за пътна безопасност.