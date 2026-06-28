Гуцанов: Хубаво е БСП и ПБ да имаме общи виждания за президентската кандидатура

Госпожа Йотова е изключително опитен политик и държавник. Тук БСП трябва да има много добра комуникация и с господин Радев "Прогресивна България", защото ще е хубаво да имаме общи виждания, включително и за президентската кандидатура. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по БНТ.

"Аз бих казал, че това е преходен бюджет. Сега е средата на годината и той ще бъде за 5 месеца. Аз го приемам като преходен и следващия трябва да покаже къде ще се реформира държавата. Този момент не трябва да се изтървава момента и да се кърпи държавата", каза той по темата за бюджета.

"Това, което е много важно е да се продължи темата за помагане на младите семейства, на младите майки, да се вземат решения за средства, които не се ползват по най-добрия начин. Това правителство трябва да го направи", каза още Гуцанов.

"Магистрала "Хемус" се превърна в метафора за безпомощност а властта", добави той.

''Аз към бюджета се изказвам доста толерантно в момента. Трябва да се даде време на това правителство и да не се пропилява това огромно доверие, което има господин Радев'', каза още той.

На въпрос за тегленето на нов държавен дълг, Гуцанов отговори, че държавата може да си позволи нов дълг, но може първо да се провери как се разходват средства в някои сектори.

"Според мен мултифондовете трябваше да бъдат гледани много по-внимателно", каза Гуцанов на въпрос спекулира ли се с тях и добави, че трябва да се прегледа много внимателно как се харчат тези средства.

"Още когато започна специалната военна операция казах, че ще има проблем с навлизането на толкова много украинци", отговори той на въпрос за незаконния строеж в "Баба Алино" и добави, че ситуацията му прилича на пране на пари.

"Аз смятам, че това наистина е върхът на айсберга, което говори, че толерантността в определени случаи стига границите. Аз приветствам това, което демонстрира господин Радев, когато коментира налагане на вето на руската държава, когато каза, че трябва да се преместят американските самолети, както и за налагането на санкции на руския патриарх. България е православна държава. Трябва да се помисли преди да се взимат такива действия. Ясно е, че Русия ще спечели войната"

"Ще направим всичко възможно БСП да я има, защото България има нужда от лява партия", отговори Гуцанов на въпрос дали президентските избори ще подействат като "спасителен пояс" за БСП.