БАБХ изтегли над 6 тона фалшиво масло от търговската мрежа

Краве масло без почти никакво мляко шокира България, а две компании бяха глобени с 300 хил. евро. Това разкриха в ефира на Нова ТВ. Продуктът е бил богат предимно на растителни мазнини.

"Провериха се над 70 обекта в цялата страна, за да се спре разпространението на партидите, в които е било засечено маслото с лошо качество. Бяха изтеглени над 6 тона от пазара", обясни директорката на дирекция "Контрол на Храните" към БАБХ д-р Кремена Стоева.

Тя обясни, че липсва документацията, с която може да се проследи веригата, по която компрометираният продукт е влязъл на пазара. По думите й вече няма опасност маслото да попадне в ръцете на купувачите.

Основното нарушение е подвеждането на потребителя, че си купува качествено немско масло, а всъщност му се продава продукт, който дори няма млечна съставка в него", казва каза по-рано д-р Стоева пред БНР.