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Теменужка Петкова: Няма скрити фактури, управляващите бягат от отговорност с техния бюджет

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Теменужка Петкова

Когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, че изпълняваш чужди политики, както обяви финансовият министър Гълъб Донев. Това заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Бюджетът на "Прогресивна България" по никакъв начин не мога да го припозная с бюджета на правителството на Росен Желязков, защото той съдържа много по-високи разходи - 2, 8 млрд. евро повече. Ние бяхме предложили 7 млрд. капиталови разходи, те предлагат 9,3 млрд. Дефицитът при нашия бюджет беше 3 процента от БВП - 3,6 млрд. евро, те предлагат дефицит от 5,7%, или 7,1 млрд. Разликите са огромни, каза Петкова.

Ако колегите от ПБ се отричат от този бюджет, това е бягство от отговорност, смята тя. Петкова отрича категорично да има заварени скрити фактури от предишното правителство, за които говорят управляващите. 

Министър Донев спомена, че през 2025 г. кабинетът Желязков е намалил цената на винетките заради критериите за еврозоната. Съветвам Гълъб Донев да провери и ще види, че на 1 март 2025 г. цената на винетките е била увеличена с постановление на Министерския съвет, добави тя.

В събота пред БНТ министърът на финансите Гълъб Донев заяви по повод планираното увеличение на винетните такси, че  Донев заяви, че то е логично след временното им намаляване през миналата година: "През 2025 година винетките бяха намалени, за да се постигнат критериите за инфлация по пътя към еврозоната. Сега е нормално размерът им да бъде върнат. Ако разделим увеличението на годишната винетка по месеци, говорим за около 1,20 евро месечно. Не бих казал, че това е драматично увеличение, особено при положение, че средствата от винетки и толтакси трябва да осигуряват поддръжката и строителството на пътната инфраструктура.

"България влезе в еврозоната с абсолютно коректни данни, които преди това са проверени абсолютно стриктно, категорична е Теменужка Петкова.

Посоката, в която управляващите тласкат страната, е един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно, каза още Петкова. 

Теменужка Петкова

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